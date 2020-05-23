التلفزيون الإيراني: أول ناقلة نفط إيرانية تصل فنزويلا الأحد

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم السبت، بأن خمس ناقلات تتجه حاليا إلى فنزويلا محملة بـ1.053 ألف برميل من الذهب الأسود.

وأشار إلى أن أول ناقلة من المقرر أن تصل فنزويلا يوم غد الأحد، فيما لا تزال الأربع المتبقية تبحر في المحيط الأطلسي.

وتحمل هذه الناقلات أسماء Petunia وFaxon وFortune وForest وClavel.

وحسب بيانات مواقع مختصو بمتابعة الملاحة البحرية، تم رصد Fortune لآخر مرة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل المغرب في 16 مايو، ومن المتوقع أن تصل وجهتها غدا.

كما تم رصد Petunia وFaxon وClavel آخر مرة في نفس المنطقة في 18 مايو و19 مايو واليوم 23 مايو على التوالي، ومن المتوقع أن تصل وجهتها في 25 مايو و29 مايو و2 يونيو.

أما بخصوص Forest فإنها من المتوقع أن تصل وجهتها في 25 مايو، وتم رصدها آخر مرة في مضيق جبر طارق في 14 مايو.

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ولم تحدد مواقع تتبع السفن وجهة هذه الناقلات.

وأثار هذا الموضوع اهتماما دوليا، لاسيما في ظل حادثة احتجاز بريطانيا وجبل طارق ناقلة "أدريان داريا" الإيرانية العام الماضي.

وتعهدت حكومة فنزويلا بمنح الناقلات الإيرانية الحماية المطلوبة في مياهها الإقليمية، وذلك تحسبا لخطوات محتملة من قبل الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات قاسية على طهران وكاراكاس على حد سواء.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية