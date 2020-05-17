"فارس": 4 ناقلات نفط إيرانية عبرت مضيق جبل طارق

عبرت ناقلة النفط "فاكسون"، التي تحمل المشتقات النفطية الإيرانية ظهر اليوم الأحد مضيق جبل طارق باتجاه أمريكا الجنوبية، وفق بيانات متابعة خطوط الملاحة البحرية.

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ووفقا اوكالة "فارس" للأنباء، فإن هذه الناقلة تعد الرابعة بعد ناقلات "فورتشون" و"بتونيا" و"فورست" والتي تحمل شحنة من البنزين أو الديزل الإيراني تعبر مضيق جبل طارق، وهي متجهة على الأرجح نحو فنزويلا حسب ما نقلت الوكالة عن وسائل إعلام غربية.

وكانت وسائل إعلام غربية زعمت في وقت سابق أن طائرات إيرانية قد نقلت أطنانا من الذهب من فنزويلا كثمن للوقود المستورد، وهو ما نفاه السفير الإيراني في كراكاس، حجة الله سلطاني.

ولفتت "فارس" إلى أن ناقلة خامسة هي السفينة "كلاول"، عبرت في غضون الأيام الماضية قناة السويس باتجاه مضيق جبل طارق للوصول إلى أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى أن "أيا من هذه الناقلات لم تغلق أنظمتها لتحديد المواقع GPS، خلافا للأسلوب المتبع في تصدير النفط والمشتقات النفطية أثناء ظروف الحظر".

تجدر الإشارة إلى أن قوات خاصة تابعة للبحرية الملكية البريطانية كانت احتجزت في جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1"، في الرابع من يوليو الماضي للاشتباه بانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي، المفروضة على سوريا.

المصدر: فارس