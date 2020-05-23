حاكمة هونغ كونغ: قانون الأمن الوطني الصيني سيعزز ثقة الشركات بالمدينة

قالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، إن المقترح الصيني لتطبيق قوانين الأمن الوطني الصينية على هونغ كونغ، سيحسن ثقة الشركات بالمدينة، ولن يلحق الضرر بالمستثمرين الأجانب.

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ونقلت وكالة "شينخوا" عنها قولها في مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة ستحسن الأمان وتحمي مصالح سكان هونغ كونغ والمستثمرين الأجانب.

وكشف قادة الحزب الشيوعي الحاكم في بكين اليوم عن تفاصيل التشريع الذي يعتبره منتقدوه نقطة تحول بالنسبة للمستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بالكثير من الحريات.

وشهدت هونغ كونغ منذ الصيف الماضي أكبر موجة مظاهرات واضطرابات اجتماعية منذ إعادة انضمامها إلى الصين عام 1997.

المصدر: وكالات