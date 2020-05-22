توتر في هونغ كونغ على خلفية تشريع أمني صيني جديد

تمر مدينة هونغ كونغ بجولة جديدة من التوتر على خلفية مضي الصين في تمرير مشروع قانون جديد خاص بالأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة.

ونظمت مجموعة من المشرعين المعارضين اليوم الجمعة مظاهرة أثناء اجتماع الهيئة التشريعية المحلية في هونغ كونغ، وتم طرد بعضهم من القاعة.

Reuters Tyrone Siu

Reuters Tyrone Siu

في الوقت نفسه، أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات لتنظيم احتجاجات جديدة ضد الخطوة الصينية.

ونشرت وكالة "رويترز" صورا لعشرات المحتجين يتظاهرون أمام مقر مكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ.

Reuters Tyrone Siu

Reuters Tyrone Siu

ويأتي ذلك على خلفية استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم.

وشهدت هونغ كونغ منذ أوائل الصيف الماضي أكبر موجة مظاهرات واضطرابات اجتماعية منذ إعادة انضمامها إلى الصين عام 1997.

المصدر: رويترز