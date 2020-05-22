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الـFBI: إطلاق النار في قاعدة كوربوس كريستي "له صلة بالإرهاب"

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الـFBI: إطلاق النار في قاعدة كوربوس كريستي
Reuters
عناصر من الشرطة الأمركية يقفون عند مدخل لقاعدة "كوربوس كريستي" الجوية للقوات البحرية إثر حادث إطلار نار بداحلها
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أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي أن حادث إطلاق النار في قاعدة للقوات البحرية في مدينة كوربس كريستي بولاية تكساس، "له صلة بالإرهاب".

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وقالت المتحدثة باسم المكتب ليا جريفز، الخميس: "خلصنا إلى أن الحادث الذي وقع هذا الصباح في قاعدة كوربس كريستي البحرية الجوية مرتبط بالإرهاب".

وأضافت أن المهاجم قد قتل في مكان الاعتداء، لكن المحققين يبحثون عن مشتبه به آخر متورط في الهجوم ويتحرك طليقا في المنطقة.

وذكرت البحرية الأمريكية أن البحار الذي أصيب في الهجوم، وهو عضو بالقوة الأمنية للقاعدة، في حالة صحية جيدة وخرج من المستشفى.

والعام الماضي أطلق متدرب سعودي النار في قاعدة بينساكولا البحرية في فلوريدا، مخلفا 3 قتلى، بعد أيام من إطلاق بحار أمريكي الرصاص على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربر العسكرية في هاواي قتل اثنين منهم، قبل أن ينتحر.

المصدر: رويترز

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