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إصابة شخص جراء إطلاق نار داخل قاعدة للبحرية الأمريكية في تكساس

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إصابة شخص جراء إطلاق نار داخل قاعدة للبحرية الأمريكية في تكساس
Reuters Jeramie Sivley
إطلاق نار في قاعدة عسكرية بالولايات المتحدة - صورة أرشيفة
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أكدت البحرية الأمريكية إصابة شخص واحد جراء حادث إطلاق نار داخل قاعدة كوربوس كريستي الجوية التابعة لها في ولاية تكساس اليوم الخميس.

وأعلنت البحرية في بيان لها أن قوات الأمن التابعة لها تعاملت مع مطلق النار صباح اليوم وتمكنت من تحييده، مشيرة إلى أن أحد عناصر قوات الأمن أصيب جراء الحادث.

Naval Security Forces at NAS Corus Christi responded to an active shooter at approximatel 6:15 a.m. this morning. The...

Posted by Naval Air Station Corpus Christi on Thursday, May 21, 2020

وذكرت إدارة القاعدة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أن مطلق النار تم رصده عند البوابة الشمالية للموقع، مؤكدة أن القاعدة لا تزال مغلقة حتى الآن.

ولم تقدم البحرية الأمريكية بعد تفاصيل إضافية بشأن دوافع الهجوم.

المصدر: رويترز + RT

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