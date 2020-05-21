هبوط إصابات كورونا اليومية إلى عتبة الـ10 حالات في كوريا الجنوبية  

تراجع المعدل اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى عتبة الـ10 إصابات يوميا، بعد أن ارتفع مؤخرا إلى حدود 30 إصابة بسبب عدوى جماعية وقعت في ملهى في إيتوان.

وأعلنت سلطات الصحة العامة الكورية اليوم الخميس، أنه تم اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 11122 حالة.

لكن هناك إمكانية لارتفاع الرقم مرة أخرى، وسط زيادة حالات الإصابة المرتبطة بعدوى إيتوان الجماعية والإبلاغ عن حالات إصابة مجهولة المصدر، بين الطاقم الطبي في مستشفى رئيسي في سيئول.

وبين الـ12 حالة الجديدة، كانت 10 حالات لانتقال العدوى داخليا، منها حالات مرتبطة بعدوى إيتوان الجماعية.

إقرأ المزيد

وجاءت 6 حالات في إنتشون، و3 حالات في سيئول، وحالة واحدة في إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي فيما الحالتان المتبقيتان، قادمتان من الخارج.

وتم اكتشاف حالة واحدة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار وحالة واحدة في سيئول.

وكان المعدل اليومي للإصابات بكورونا قد بقي في حدود 30 حالة (34 حالة في 10 مايو، و35 حالة في 11 مايو) وتراجع إلى حدود 20 حالة (27 حالة في 12 مايو، و26 حالة في 13 مايو، و29 حالة في 14 مايو، و27 حالة في 15 مايو)، ثم بدأ في الاستقرار عند حدود 10 حالات لليوم الرابع على التوالي منذ 16 مايو (19 حالة في 16 مايو، و13 حالة في 17 مايو، و15 حالة في 18 مايو، و13 حالة في 19 مايو).

المصدر: يونهاب