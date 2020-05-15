كوريا الجنوبية.. شفاء معمرة من كورونا بعد 67 يوما من الصراع مع المرض (صورة)

خرجت أكبر مريضة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، والبالغ عمرها 104 أعوام، من المستشفى في إقليم كيونغ سانغ جنوب شرقي البلاد، اليوم الجمعة بعد 67 يوما من العلاج.

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وأفاد مسؤولو المستشفى بأن المريضة المعمرة التي تدعى "تشوي" غادرت المستشفى ظهر اليوم بعد أن ظهرت نتيجة اختباراتها سلبية للفيروس.

وأصيبت "تشوي" بالفيروس في 8 مارس في ظل عدوى جماعية في دار المسنين حيث كانت تعيش منذ العام 2012، وتم إدخالها المستشفى بعد يومين.

وظهرت على المسنة أعراض أولية تشمل السعال والتهاب الحلق، ثم دخلت مرحلة خطر في أبريل بعدما أصيبت بالتهاب أمعاء وضغط الدم وزيادة عدد الخلايا البيضاء وارتفاع مستويات الالتهاب.

يونهاب

وخضعت "تشوي" لـ 12 اختبارا تشخيصيا للفيروس منذ يوم 26 مارس. وكانت نتيجة الاختبار التاسع هي أول نتيجة سلبية، ولكن جاءت نتيجة الاختبار العاشر إيجابية بيد أن اختباراتها في كل من يومي الأربعاء والخميس ظهرت سلبية.

وسجلت كوريا الجنوبية 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) اليوم الجمعة، متربطة غالبيتها بالعدوى الجماعية في ملاهي ليلية في حي إيتوان في سيئول، ليرتفع الإجمالي إلى 11018 حالة.

المصدر: يونهاب