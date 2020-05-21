"رياح السماء".. الجيش الإسرائيلي يتدرب على الحرب على جبهتي سوريا ولبنان

كشف الجيش الإسرائيلي عن خطة "رياح السماء" لتدريب قواته البرية على سيناريوهات الحرب في المنطقة الشمالية على جبهتي سوريا ولبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" اليوم الخميس، إن عملية "رياح السماء" تأتي في إطار خطة التدريبات السنوية للجيش لعام 2020، مشيرا إلى أن التمرين سيستمر 72 ساعة في قاعدة تدريبات قيادة المنطقة الشمالية وفي هضبة الجولان بمشاركة طواقم كتائب قتالية تجمع بين قوات المشاة والهندسة والمدرعات والمدفعية واللوجيستية والاتصالات وسلاح الجو.

#شاهد | الكشف عن #امتحان_تحديد_سقف_الجاهزية في قيادة #المنطقة_الشمالية الذي يدرب القوات البرية الاسرائيلية على سيناريوهات الحرب على الحدود مع لبنان 🇱🇧 وسوريا 🇸🇾 #جاهزونpic.twitter.com/lSGWLVSeIM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 21, 2020

وأضاف أن الخطة تهدف إلى رفع جاهزية الجيش لمواجهة "احتمالات متنوعة وسيناريوهات من التصعيد وحتى حالة نشوب حرب".

وبدأ الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، التدريبات لتعزيز الجاهزية في المنطقة الشمالية، يقوم خلالها بفحص جاهزية وحداته بالاضافة إلى أعمال لتنظيم الميدان تشمل إقامة العوائق الأمنية وتركيب وسائل تكنولوجية وأجهزة استشعار لكشف حفر الأنفاق والمراقبة.

كما يجري أعمالا لفتح طرقات جديدة لتوسيع حرية التنقل في المنطقة الشمالية طولا وعرضا.

في مجال التدريبات والتمارين خصصت وحدات الجيش تدريباتها لمواجهة سيناريوهات المنطقة الشمالية شملت التدرب على ما يعرف ب #امتحان_تحديد_سقف_الجاهزية لفحص جاهزية كافة الكتائب النظامية في اليابسة للتعامل مع السيناريوهات المتوقعة في الحرب على الحدود الشمالية pic.twitter.com/4s6Vyee8tb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 21, 2020

المصدر: RT