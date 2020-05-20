ارتفاع حاد بعدد الوفيات والإصابات بكورونا في ألمانيا

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 797 حالة إلى 176007.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 83 حالة إلى 8090 وفاة.

يذكر أن ألمانيا سجلت "صفر" وفيات الاثنين بحسب بيانات المعهد المذكور.

ويأتي هذا الارتفاع في الإصابات والوفيات في ظل السعي لتخفيف القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي كورونا.

المصدر: رويترز