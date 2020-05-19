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إسرائيل تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

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إسرائيل تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 16650، بعد تسجيل 29 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 277 بعد رصد 5 حالات جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن عدد المتعافين من الوباء بلغ 13253 شخصا، حتى مساء أمس الاثنين.

وفي سياق متصل، سمحت وزارة الصحة لطلاب المدارس في إسرائيل بشكل مؤقت بعدم ارتداء الكمامات حتى نهاية الأسبوع، وذلك بسبب موجة الحر الشديد التي تجتاح المنطقة.

وأعلن وزير الداخلية، ارييه درعي، عن افتتاح موسم السباحة في إسرائيل، حيث سيتمكن الجمهور من السباحة في جميع الشواطئ، مع مراعاة تعليمات وزارة الصحة انطلاقا من غد الأربعاء.

المصدر: وكالات

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