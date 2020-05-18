للمرة الأولى: صفر إصابات جديدة بكورونا في إسرائيل
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين عدم تسجيلها أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لأول مرة منذ انتشار الوباء في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان لها إن حصيلة الوفيات بقيت عند حاجز الـ272. وأصيب 16621 شخصا بالفيروس في إسرائيل، وتعافى 13014 شخصا، ويوجد حاليا 3335 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، فيما يتلقى 167 منهم العلاج في المستشفيات.
وتخفف الحكومة الإسرائيلية تدريجيا القيود المفروضة على الجمهور، في محاولة لوقف انتشار الفيروس.
المصدر: وكالات