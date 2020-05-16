إسرائيل.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16608 والوفيات إلى 268

أعلنت الصحة الإسرائيلية يوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 16608، بينهم 59 بحالة خطيرة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 268.

وقال الناطق باسم الوزارة للإعلام العربي، في بيان إنه "من مجمل الإصابات، هناك 41 حالة وصفت بالمتوسطة، و59 خطيرة، و49 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي".

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وأضاف أن 12820 شخصا تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 3519.

وقررت وزارة الداخلية الإسرائيلية يوم الخميس إعادة فتح شواطئ البلاد أمام الجمهور اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وجاء في بيان للوزارة أنه: "حتى هذا الموعد ستقوم السلطات المعنية بتجهيز الشواطئ لاستقبال المستحمين وفق القواعد التي حددتها وزارة الصحة".

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قال خلال مشاركته في مؤتمر دولي قبل أسبوعين لتنسيق الجهود لمكافحة وباء كورونا، إن "إسرائيل ستنفق 60 مليون دولار على تطوير أدوية ولقاح للفيروس من أجل مساعدة البشرية جمعاء في التغلب على الجائحة".

المصدر: وكالات