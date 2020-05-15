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إسرائيل تسمح بإقامة الحفلات في الساحات المفتوحة

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إسرائيل تسمح بإقامة الحفلات في الساحات المفتوحة
Reuters Ronen Zvulun
احتفالات دينية يهودية - أرشيف
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صدقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، على تعديل أنظمة الطوارئ الخاصة بتقييد أنشطة المصالح التجارية في البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويقضي التعديل الحالي بـ"السماح بإقامة المناسبات في مناطق مفتوحة تابعة لمصلحة تجارية تقيم المناسبات، وذلك بموجب التقييدات الحالية التي تخص بالتجمهر في الحيز العام".

وحدد التعديل الحكومي بموجب القرار، السماح لـ50 شخصا فقط بحضور تلك المناسبات، والتي تقام في المناطق المفتوحة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنه "يجب على صاحب المصلحة التجارية التي تدير الحفل أو المناسبة التقيد بجميع الإرشادات التي من الواجب عليه اتباعها عند اقامة المناسبة في مكان مفتوح، والحفاظ على التباعد بين الحضور وارتداء الكمامات والحفاظ على قواعد النظافة".

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ ما يقارب الـ17 ألف مصاب، فيما سجلت حوالي 300 حالة وفاة بسبب المرض.

المصدر: "معا"

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