أول فيديو لبارجة كونارك بعد تعرضها لحادثة أثناء تدريبات في خليج عمان

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية أول فيديو لبارجة كونارك، وهي تحترق بعد الحادث الذي تعرضت له خلال تدريبات خليج عمان، والذي أودى بحياة 19 شخصا وإصابة 15 آخرين.

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وقالت البحرية الإيرانية في بيان اليوم الاثنين، إن نيرانا صديقة تسببت بالحادث، حيث أصاب صاروخ إيراني البارجة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وأوضح البيان أنه أثناء قيام عدد من قوات البحرية بتدريبات في مياه جاسك وتشابهار في خليج عمان، تعرضت بارجة كونارك لحادثة، مؤكدة أنه تم نقلها إلى السواحل لمعايتنها فنيا.

وذكرت مصادر إعلامية إيرانية، أن مدمرة جماران أصابت بالخطأ بارجة كونارك أثناء تدريبات البحرية الإيرانية.

المصدر: وكالات