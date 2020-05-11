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إيران تكشف رسميا ملابسات حادث قصف السفينة الحربية التابعة لأسطولها

إيران تكشف رسميا ملابسات حادث قصف السفينة الحربية التابعة لأسطولها

أخبار العالم

إيران تكشف رسميا ملابسات حادث قصف السفينة الحربية التابعة لأسطولها
Reuters
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ذكرت وكالة فارس للأنباء أن البحرية الإيرانية أعلنت مقتل شخص وإصابة آخرين خلال حادث في تدريب للقوات البحرية.

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أنباء عن قصف مدمرة للجيش الإيراني بالخطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل العشرات
أنباء عن قصف مدمرة للجيش الإيراني بالخطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل العشرات

وقالت وكالة أنباء فارس إن الحادث وقع على ظهر السفينة "كوناراك".

وذكرت أنباء غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي أن العشرات لقوا حتفهم في حادث نيران صديقة خلال التدريب.

وفي وقت سابق من فجر الاثنين تداول نشطاء أنباء عن قيام مدمرة تابعة للجيش الإيراني بقصف سفينة حربية إيرانية عن طريق الخطأ.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن استهداف سفينة الإمداد الحربية الإيرانية "كوناراك" تم خلال مناورة في مياه بحر عمان.

ووفقا لتقارير نشرها صحفيون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استهداف الفرقاطة بصاروخ أطلقته فرقاطة "جمران".

المصدر: فارس+وكالات

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