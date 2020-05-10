إسرائيل.. إخضاع فريق إنقاذ للحجر انتشل أعضاؤه غريقا مصابا بكورونا من بحيرة طبريا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها قررت إخضاع كل من ساعد في انتشال رجل غرق الليلة الماضية في مياه بحيرة طبريا للحجر الصحي، حيث تبين إصابة الغريق بكورونا.

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وأكد مستشفى "بوريا" إصابة الرجل الثلاثيني الذي غرق في مياه البحيرة الليلة الماضية بفيروس كورونا، وتم نقله إلى قسم كورونا لإخضاعه للتنفس الصناعي.

وقررت وزارة الصحة إخضاع كل من قام بانتشاله وتقديم العلاج الطبي له للحجر الصحي، بما ينسحب على اثني عشر شخصا بينهم ثلاثة من رجال الشرطة.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان"