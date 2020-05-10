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الصحة الإسرائيلية تستعد لموجة كورونا ثانية قد تندلع في الصيف

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الصحة الإسرائيلية تستعد لموجة كورونا ثانية قد تندلع في الصيف
AFP JACK GUEZ
تدابير احترازية ضد كورونا في تل أبيب
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قال إيتمار غروتو نائب المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، إن احتمال حدوث موجة كورونا ثانية في الصيف، يندرج بين السيناريوهات التي تستعد لها تل أبيب.

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ونقل موقع "جيروزاليم بوست" عن غروتو قوله إن التراجع في معدل الإصابات بفيروس كورونا يعتبر مؤشرا مهما في الوقت الحالي، غير أن إجراءات الوقاية سوف تستمر لعدة أسابيع أو أشهر.

وحول استمرار ارتداء الكمامات لسنوات قادمة، قال مدير الصحة الإسرائيلية: "لا أعتقد أنها ستكون لسنوات. قد تبقى معنا لبضعة أسابيع أو أشهر".

وفي رده على سؤال حول التوصل إلى مضادات للفيروس، أضاف غروتو: "إنها عملية تستغرق وقتا طويلا. هناك الكثير من العلاجات التي ثبتت فعاليتها مخبريا لكن ذلك لن يكون قريبا".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، أنها سجلت 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أدنى حصيلة إصابات بالفيروس منذ 11 مارس.

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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