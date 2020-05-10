تركيا: سنعتبر قوات حفتر أهدافا عسكرية مشروعة في حال استهداف مصالحنا في ليبيا

اتهمت أنقرة قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر بارتكاب جرائم حرب، وهددت بالرد عسكريا على أي هجوم من قبلها على المصالح التركية في البلاد.

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وحملت الخارجية التركية في بيان أصدرته اليوم الأحد، قوات حفتر المسؤولية عن استهداف مطار معيتيقة والبعثات الدبلوماسية في العاصمة الليبية طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، مشددة على أن هذه الهجمات ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وهددت الوزارة بأن أنقرة ستعتبر قوات حفتر "أهدافا عسكرية مشروعة" إذا أقدمت على مهاجمة المصالح والبعثات الدبلوماسية التركية في ليبيا.

وأعلنت تركيا وإيطاليا الخميس الماضي عن تعرض محيط سفارتيهما في طرابلس للقصف من قبل قوات حفتر التي تحاول انتزاع العاصمة من قبضة قوات حكومة الوفاق منذ أكثر من عام.

المصدر: رويترز