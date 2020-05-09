 
مباشر

السراج يتهم قوات حفتر باستهداف الأحياء السكنية في طرابلس

أخبار العالم العربي

السراج يتهم قوات حفتر باستهداف الأحياء السكنية في طرابلس
AFP Mahmud TURKIA
الدخان فوق العاصمة الليبية طرابلس وسط استمرار الاشتباكات بين القوات الموالية لحكومة الوفاق وقوات خليفة حفتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nuaa

اتهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، باستهداف الأحياء السكنية في طرابلس.

وقال السراج في بيان عنه السبت، إن قوات حفتر قامت "بإطلاق أكثر من مئة صاروخ وقذيفة على الاحياء السكنية وسط العاصمة طرابلس، كما استهدف مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائف، لتصيب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء كورونا، كما ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار".

إقرأ المزيد
"الوفاق" الليبية: إصابة طائرتين جراء قصف مطار معيتيقة بطرابلس (صور + فيديو)

واعتبر أن "هذه الأعمال الجنونية... هي دليل ضعف ويأس بعد الهزائم المتتالية" لحفتر و"مؤشر على قرب نهاية مشروعه الدموي للاستيلاء على الحكم".

وأضاف السراج: "إننا لم نعد نكترث بالتنديدات الخجولة التي تصدر عن المجتمع الدولي، والعاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي باسمه ومحاسبته وإيقاف من يدعمه"، وتعهد بـ "دحر العدوان تماما في كامل أرجاء الوطن".

ووجه "نداء أخيرا للشباب المغرر بهم في صفوف المعتدين بأن يسارعوا بتسليم أنفسهم مثل ما فعل زملاء لهم ووجدوا منا أفضل معاملة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا