السراج يتهم قوات حفتر باستهداف الأحياء السكنية في طرابلس
اتهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، باستهداف الأحياء السكنية في طرابلس.
وقال السراج في بيان عنه السبت، إن قوات حفتر قامت "بإطلاق أكثر من مئة صاروخ وقذيفة على الاحياء السكنية وسط العاصمة طرابلس، كما استهدف مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائف، لتصيب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء كورونا، كما ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار".
واعتبر أن "هذه الأعمال الجنونية... هي دليل ضعف ويأس بعد الهزائم المتتالية" لحفتر و"مؤشر على قرب نهاية مشروعه الدموي للاستيلاء على الحكم".
وأضاف السراج: "إننا لم نعد نكترث بالتنديدات الخجولة التي تصدر عن المجتمع الدولي، والعاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي باسمه ومحاسبته وإيقاف من يدعمه"، وتعهد بـ "دحر العدوان تماما في كامل أرجاء الوطن".
ووجه "نداء أخيرا للشباب المغرر بهم في صفوف المعتدين بأن يسارعوا بتسليم أنفسهم مثل ما فعل زملاء لهم ووجدوا منا أفضل معاملة".
المصدر: RT