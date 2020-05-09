"الوفاق" الليبية: إصابة طائرتين جراء قصف مطار معيتيقة بطرابلس (صور + فيديو)

أعلنت "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أن القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة في طرابلس، أدى إلى تضرر طائرتي "إيرباص" بعدد من الشظايا وخروجهما عن العمل كليا.

وأوضحت عملية "بركان الغضب" عبر "فيسبوك" اليوم السبت، أن القصف أدى لتدمير سيارات المطافئ بالإضافة إلى تعرض محطة الركاب لأضرار واسعة النطاق.

وأشار موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري إلى حدوث أضرار بمقرات شركات المناوبة إلى جانب اشتعال النيران بخزانات وقود الطائرات.

من جهتها، أكدت شركة البريقة لتسويق النفط تعرض خزانات وقود الطيران التابعة للشركة في مستودع مطار معيتيقة الدولي لأضرار خطيرة صباح السبت، وقالت الشركة إنه جار التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء، فيما اتهمت حكومة الوفاق قوات "الجيش الوطني الليبي" بقصف المطار.

جدير بالذكر أن ليبيا تشهد قتالا مستمرا منذ أكثر من عام بين "قوات الوفاق" وقوات المشير خليفة حفتر.

المصدر: وكالات