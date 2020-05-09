عرض جوي في سماء موسكو بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية
شهدت سماء موسكو عرضا جويا بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.
وافتتح العرض الجوي فريق من المروحيات يضم 4 مروحيات من طراز "مي – 8" ومروحية "مي – 26" الثقيلة. وستعقبها مروحيات "مي – 35"، "كا-52"، "مي – 28 إن" (صياد الليل) التي تشكل مجموعة "بيركوتي" الجوية.
ثم حلقت في سماء موسكو طائرة "آ-50" للإنذار الراداري المبكر وكذلك طائرة "إيل – 78" وطائرات "تو-160، "تو-22 إم 3" ، تو-95 إم إس" بعيدة المدى و3 طائرات ثقيلة للنقل العسكري من طراز "إيل – 76".
أما الجزء الثاني للعرض الجوي فتضمن مقاتلات "ميغ – 29" الخفيفة للجيل الرابع، مقاتلات الدفاع الجوي "ميغ – 31 كا"، قاذفات "سو-24"، مقاتلات "سو-57" للجيل الخامس، مقاتلات "سو-35 إس" للجيل الرابع ++، ومقاتلات "سو-34" و"سو- 30 إس إم".
وتشهد 47 مدينة روسية وقواعد عسكرية روسية في الخارج، استعراضا للطيران الحربي، احتفالا بذكرى النصر.
المصدر: RT