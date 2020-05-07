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الصين ولأول مرة منذ بداية الوباء.. كافة الأقاليم منخفضة الخطر

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الصين ولأول مرة منذ بداية الوباء.. كافة الأقاليم منخفضة الخطر
Reuters
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أعلن التلفزيون الرسمي الصيني أن درجة التهديد الوبائي المرتبط بانتشار فيروس كورونا المستجد باتت منخفضة في جميع مناطق الصين، أي لا توجد مناطق خطر عالية أو حتى متوسطة.

يُشار إلى أن سلطات هيلونغجيانغ ( آخر منطقة)، خفضت مستوى التهديد من المتوسط ​​إلى المنخفض.

وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس أن البلاد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السادس من مايو أيار، دون تغير عن اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن الإصابتين لشخصين قادمين من الخارج.

وأعلنت اللجنة أيضا عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة دون أعراض في السادس من مايو أيار، مقارنة مع 20 في اليوم السابق.

وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82885 بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.

المصدر: نوفوستي

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