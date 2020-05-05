رويترز: وفيات كورونا على مستوى العالم تتجاوز الربع مليون

أظهر إحصاء جمعته رويترز استنادا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومات أن عدد وفيات فيروس كورونا على مستوى العالم ارتفع إلى 250 ألف وفاة وإجمالي الإصابات تجاوز 3.5 مليون.

وكانت معظم الوفيات والإصابات خلال الأيام القليلة الماضية في أمريكا الشمالية والدول الأوروبية لكن الأعداد تتزايد في بؤر أصغر بأمريكا اللاتينية وأفريقيا وروسيا.

وتم تسجيل 3062 وفاة جديدة و61923 إصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3.58 مليون شخص.

وعلى الرغم من أن المسار الحالي لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا لا يزال بعيدا بشدة عن وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي اجتاح العالم عام 1918 وأصاب ما يقدر بنحو 500 مليون شخص وتسبب في وفاة 10 بالمئة من المرضى فإن الخبراء يعبرون عن قلقهم من أن البيانات المتوفرة بخصوص كورونا لا تعكس حقيقة تأثير الوباء.

وتأتي هذه المخاوف بينما بدأت بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام التي يُنسب إليها الفضل في المساعدة على احتواء الفيروس.

وسُجلت أول حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في العاشر من يناير كانون الثاني بمدينة ووهان الصينية التي ظهر الفيروس فيها في ديسمبر كانون الأول. وتشير بيانات رويترز إلى أن معدل الوفيات على مستوى العالم بلغ ما يتراوح بين واحد واثنين بالمئة خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضا من 14 بالمئة يوم 21 مارس آذار.

المصدر: رويترز