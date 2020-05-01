 
مباشر
عاجل
"موديز" تغير النظرة المستقبلية لتصنيف السعودية إلى سلبية وتؤكد تصنيفها عند "A1"

العمال في البرتغال يحتفلون بعيدهم في الشوارع في ظل قيود كورونا

أخبار العالم

العمال في البرتغال يحتفلون بعيدهم في الشوارع في ظل قيود كورونا
Reuters
البرتغال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nsbj

تجمع المئات في العاصمة البرتغالية للاحتفال بعيد العمال والتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي، في مناسبة صغيرة على نحو غير معتاد لإبداء تضامنهم مع من تم تسريحهم من العمل بسبب كورونا.

إقرأ المزيد
رئيس وزراء البرتغال: قد يتم استئناف دوري كرة القدم في نهاية مايو
رئيس وزراء البرتغال: قد يتم استئناف دوري كرة القدم في نهاية مايو

ووضع كثيرون الكمامات على وجوههم ورفعوا أعلام النقابات بعدما طلب منهم المنظمون تشكيل صفوف بحيث تفصل بين كل واحد منهم والآخر مسافة ثلاثة أمتار في منطقة خضراء كبيرة بوسط المدينة.

وجرت العادة على أن يخرج الآلاف من مختلف أنحاء البلاد في مسيرات بشوارع لشبونة في بداية مايو للمطالبة بمزيد من الحقوق، لكن قواعد العزل العام المطبقة منذ منتصف مارس أرغمت المنظمين من القيادات العمالية على التكيف مع واقع جديد.

وأعطت الحكومة تصريحا خاصا لاتحاد العمال هذا العام لتنظيم المناسبة حيث استخدم شريطا عازلا باللونين الأحمر والأبيض لتحديد المكان الذي يمكن أن يقف فيه المشاركون بشكل دقيق.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا