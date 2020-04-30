رئيس وزراء البرتغال: قد يتم استئناف دوري كرة القدم في نهاية مايو

صرح رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، يوم الخميس، بأنه قد يتم استكمال منافسات الدوري المحلي لكرة القدم اعتبارا من 30 مايو.

وقال كوستا إن الدوري سيحتاج للحصول على الضوء الأخضر من وزارة الصحة قبل عودة النشاط وإن المباريات ستقام خلف أبواب مغلقة.

وأضاف أنه يمكن استئناف رياضات فردية مثل الغولف والتنس اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وجاءت تصريحات كوستا مع الاعلان عن خطة تدريجية لتخفيف حالة الإغلاق العام التي فرضت قبل ستة أسابيع لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

وتم تعليق الدوري في 12 مارس الماضي، بينما كان بورتو يتصدره برصيد 60 نقطة، بعد الجولة 24، متفوقا بفارق نقطة واحدة على وصيفه بنفيكا حامل اللقب، ويليهما سبورتينغ براغا في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

وقد تصبح البرتغال واحدة من أولى الدوريات الكبرى في أوروبا التي تستأنف نشاطها في خضم وباء كورونا الذي أجبر فرنسا وهولندا بالفعل على إلغاء الموسم.

المصدر: "رويترز"