وزير بريطاني: من السابق لأوانه تحديد موعد لتخفيف العزل العام

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الجمعة، إنه من السابق لأوانه بحث متى تنتهي إجراءات العزل العام التي تهدف لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن يخطط الناس لتجمعات عائلية ولقضاء عطلات في أواخر الصيف، قال هانكوك "لا يزال الحديث في هذا الأمر سابقا لأوانه وأعتذر حقا لأن تكون هذه إجابتي.. لكن هذا هو واقع الأمر".

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وأشار إلى الشروط الخمسة التي وضعتها الحكومة ويتعين تلبيتها قبل أن يكون من الممكن تخفيف إجراءات العزل العام.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مسؤولون صحيون في المملكة المتحدة بأن حصيلة المتوفين بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات زادت 352 عن اليوم السابق لتصل إلى 20483، بمن فيهم 18 شخصا لم تكن لديهم أعراض صحية معروفة.

وأظهرت أرقام رسمية صدرت عن المكتب اليوم الجمعة، أن معدل الوفيات في لندن أعلى بكثير من أي منطقة أخرى، إذ بلغ 85.7 وفاة لكل مئة ألف شخص، ما يمثل تقريبا ضعف ثاني أعلى معدل في أي مكان آخر.

وسجلت بريطانيا، أمس الخميس، 674 وفاة و6032 إصابة جديدة بالفيروس.

المصدر: رويترز