الولايات المتحدة تتهم إيران بمساعدة القطاع النفطي في فنزويلا

صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن فنزويلا التي تعاني من نقص في السيولة تستخدم الذهب لتسديد دفعات لإيران عن إعادة بناء قطاع نفطها المضطرب، مشيرا إلى تزايد التعاون بين البلدين.

وقال إليوت أبرامز، المبعوث الذي يقود الجهود الأمريكية للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من السلطة، إن إيران ترسل "مزيدا من الطائرات" إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف أبرامز في كلمة أقاها الخميس في مركز الأبحاث المحافظ "معهد هادسون" بواشنطن: "تخميناتنا تشير إلى أنهم (الإيرانيين) يتلقون دفعات من الذهب"، مشيرا إلى أن "هذه الطائرات القادمة من إيران التي تنقل مواد لصناعة النفط في فنزويلا تعود محملة بثمن هذه المواد وهو ذهب".

وحسب ابرامز، فإن "دور إيران كشف الدعم المحدود الذي يتلقاه مادورو من روسيا والصين اللتين وقفتا إلى جانبه، على الرغم من الضغوط الغربية.. وأحد الأسباب التى تدفعني إلى ذكر ذلك ليس فقط إظهار أن إيران تلعب دورا متزايدا، بل لفت النظر إلى الدفعات النقدية".

وأضاف: "نحن نعرف أن مادورو أراد الحصول، خلال العام الماضي، على قروض إضافية روسية وصينية واستثمارات إضافية، ولم يحصل على سنت واحد".

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وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد تحدث الأربعاء عن رصد طائرات "عديدة" تحط في فنزويلا تابعة لشركة الطيران الإيرانية، مشددا على أن "هذه الرحلات يجب أن تتوقف وعلى الدول أن تقوم بدورها لمنع تحليق الطائرات في أجوائها".

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات تهدف إلى وقف صادرات النفط من إيران وفنزويلا، وهما من كبار الدول المنتجة للنفط في العالم.

المصدر: أ ف ب