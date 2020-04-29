بومبيو يدعو لرفض حق تحليق شركة طيران إيرانية تسير رحلات إلى فنزويلا

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الدول لإغلاق أجوائها أمام طائرات شركة "ماهان إير" الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية، حيث نقلت لفنزويلا مؤخرا شحنات دعم غير معروفة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية إن طائرات شركة "ماهان إير" أكبر شركة طيران إيرانية، أوصلت في الأيام الأخيرة إمدادات لحكومة الرئس مادورو.

وأضاف: "على مدى الأيام القليلة الماضية نقلت طائرات عديدة تابعة لهذه الشركة دعما غير معروف لنظام مادورو وهي نفس شركة الطيران التي استخدمتها إيران لنقل أسلحة ومقاتلين في أنحاء الشرق الأوسط".

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وتابع بومبيو أن الرحلات "يجب أن تتوقف"، وأن على الدول أن تحرم شركة "ماهان إير" من التحليق في أجوائها مثلما رفض كثيرون هبوطها في مطاراتهم.

وكانت واشنطن فرضت عقوبات على الشركة عام 2011، قائلة إنها قدمت دعما ماليا وغير مالي للحرس الثوري الإيراني.

جدير بالذكر أن مسؤولا فنزويليا صرح الأسبوع الماضي بأن بلاده تلقت مواد تستخدم في صناعة تكرير النفط عبر شحنة جوية من إيران لإعادة تشغيل مصفاة كاردون الضرورية لإنتاج البنزين.

المصدر: رويترز