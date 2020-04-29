بومبيو: واشنطن لن تسمح لإيران بشراء الأسلحة بعد رفع حظر السلاح المفروض عليها

تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، بأن بلاده لن تسمح لإيران بشراء أنظمة أسلحة تقليدية عندما يتم رفع حظر السلاح عنها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي إن الطائرات الإيرانية تواصل نقل المقاتلين في الشرق الأوسط.

وأوضح بومبيو أنه خلال الأيام الماضية نقلت طائرات من إيران مواد مجهولة إلى فنزويلا.

وأعرب عن تعهده بأن بلاده لن تسمح لإيران بشراء أنظمة أسلحة تقليدية عندما يتم رفع حظر السلاح عنها، كما أكد أنهم سيعملون مع الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران.

المصدر: وكالات