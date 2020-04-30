تركيا تسجل 4826 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا مع رصد 93 وفاة

أعلنت السلطات التركية، اليوم الخميس، تسجيل 4846 حالة شفاء بين المصابين بفيروس كورونا، في تفوق كبير على حصيلة الإصابات الجديدة التي ارتفعت بـ2615 حالة، مع وفاة 93 شخصا.

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وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، ارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2615، ليبلغ 120204 حالات.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع جديد لحصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا، حيث سجلت في البلاد، حسب إحصائية 27 أبريل 2131 حالة، وفي 28 أبريل 2392، وفي 29 أبريل 2936.

وذكر قوجة مع ذلك أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد وصل إلى 48886 شخصا بعد تسجيل 4826 حالة شفاء جديدة.

بينما وصلت حصيلة المتوفين جراء الفيروس إلى 3174 شخصا بعد رصد 93 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ويشهد هذا المؤشر استقرار نسبيا حيث سجلت في البلاد يوم 27 أبريل 95 وفاة، وفي 28 أبريل 92، وفي 29 أبريل 89.

Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/rgs7DcWSF1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2020

وسبق أن أعلن قوجة أن بلاده تجاوزت ذروة التفشي وتسيطر على سير الجائحة مع تسجيل أرقام قياسية للمتعافين وتراجع الإصابات الجديدة بشكل ملموس.

المصدر: RT