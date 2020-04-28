من أوائل المتنبئين بكورونا.. بيل غيتس يرى أن العالم لن يعود لطبيعته قبل سنة أو سنتين

قال رجل الأعمال الأمريكي ، مؤسس شركة Microsoft ، بيل غيتس ، إن العالم لن يكون قادرا على العودة إلى الحياة الطبيعية قبل عام أو عامين ، حتى إذا تمت السيطرة على الوباء.

وقال غيتس في مقابلة مع "لو فيغارو" : "لن نعود إلى الحياة الطبيعية قبل عام أو عامين. يمكننا الخروج من هذه المرحلة الأولى من خلال تطوير نظام يعمل دون خطر العودة إلى المرحلة الأعظمية من تطور الوباء".



وأضاف أنه بفضل "أنظمة الاختبار والتتبع ، ستتمكن الدول من تحديد مناطق العدوى والسيطرة عليها بسرعة" ، لكن الناس لن يكونوا قادرين على العودة إلى حياة طبيعية تماما ، لأنهم "سيكونون قلقين جدا بشأن إمكانية الإصابة بالعدوى وسيغيرون نمط حياتهم بشكل كبير".



وقال غيتس: "حتى قرارات الحكومة بالسماح لن تجعلهم يذهبون إلى الملاعب حتى يثبت أن العلاج أو التطعيم يقي من خطر الموت".



وأكد غيتس أنه بينما يعد تطوير طرق العلاج الآن مهما للغاية، إلا أن اللقاح فقط هو الذي يضمن عودة الحياة الطبيعية.



وتابع : "من الضروري للغاية العمل على طرق العلاج التي يمكن استخدامها أسهل بكثير من اللقاحات ، لأنه لا توجد حاجة لاختبارها على هذا النطاق الكبير ... ولكن لكي يعود العالم إلى طبيعته ، سنحتاج إما إلى علاجات فعالة للغاية أو لقاح. وأضاف غيتس: "إن اللقاح مهم للغاية ، لأن هذه على الأرجح هي الطريقة التي نعود بها إلى طبيعتنا".

المصدر: تاس