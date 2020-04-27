غينيا بيساو تستورد من مدغشقر شراب "كوفيد العضوي" ضد كورونا

عبر رئيس مدغشقر أندري راجولينا، عن تقديره لرئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالوبيساو، إثر قراره استيراد "نقيع عشبي" يحمي من الإصابة من فيروس كورونا.

وشكر رئيس مدغشقر نظيره عبر تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر"، "شكرا لرئيس غينيا بيساو،ع مارو سيسوكو إمبالو، جراء طلبه تزويد بلاده وجيرانها الدول الواقعة في غرب إفريقيا بالمشروب العشبي، CVO / Covid-Organics، سيتم نقل الطلبية عبر طائرة .. إنها إفريقيا الموحدة التي تحارب كوفيد19".

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Merci au Président de la Guinée Bissau @USEmbalo de sa proposition d’approvisionner son pays & ses voisins d’Afrique de l’Ouest en TAMBAVY CVO / Covid-Organics.

Il affrétera un avion pour les transporter de #Madagascar.

C’est l’Afrique unie & solidaire qui combat le #Covid_19 ! pic.twitter.com/6tn6g1Nsfr — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) April 26, 2020

إلى ذلك طلب ماكي سال رئيس دولة السنغال هذا المشروب أيضا لبلاده في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، حسبما تناقلته وسائل إعلام.

وكان رئيس مدغشقر أندريه راجولينا قال في وقت سابق للوزراء والدبلوماسيين والصحفيين بمعهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية، إن هذا المشروب العشبي يمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويعالجه، منوها بأنه تمت معالجة شخصين حتى الآن بواسطة هذا العلاج.

وأطلق على المشروب "كوفيد العضوي"، وهو مستخرج من عشبة الشيح التي أثبتت فعاليتها في علاج الملاريا، إلى جانب مجموعة من أعشاب أخرى، وفقا لمعهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية.

يذكر أن العلماء حذروا من المخاطر المحتملة للمشروبات العشبية غير المختبرة، لكن راجولينا نفى أي تحفظات من هذا القبيل، وقال إنه سيتم تقديمه لأطفال المدارس في بلاده.

المصدر: نوفوستي