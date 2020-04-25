فرنسا.. المجلس العلمي يقدم توصيات بخصوص "كورونا" لما بعد 11 مايو

قدم المجلس العلمي في فرنسا مقترحاته للسلطة التنفيذية مشددا على إرتداء الاقنعة يجب أن يكون اجباريا في المتوسطات والثانويات بعد 11 مايو/ أيار.

وأضاف المجلس العلمي أنه يستحسن أن يتناول التلاميذ وجباتهم داخل اقسامهم لتفادي اختلاطهم بتلامذة الأقسام الأخرى.

كما دعا للتقيد بأن التنقل بين المدن ممكن مع احترام مسافات الامان و قواعد الوقاية المتفق عليها.

وأعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية أن عدد الوفيات في البلاد بفيروس كورونا المستجد ارتفع بـ369 حالة، ليصل إلى 22614.

وبلغ عدد المصابين في فرنسا 161488 حالة، شفي منها 44594 شخصا.

المصدر: RT