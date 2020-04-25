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كورونا.. انتهاء تمرد داخل سجن في الأرجنتين (فيديو)

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كورونا.. انتهاء تمرد داخل سجن في الأرجنتين (فيديو)
Reuters
الأرجنتين - أرشيف -
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أنهى عشرات النزلاء في سجن بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس تمردهم، الذي بدأ الجمعة على خلفية تأكد إصابة أحد الحراس في المنشأة بكورونا، ووافقوا على حوار السلطات.

واستمر التمرد 9 ساعات في السجن الذي يأوي نحو 2200 معتقل، ولم تعلن السلطات تسجيل إصابات.

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ونشرت قوات الأمن في محيط سجن فيلا ديفوتو، وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بسماع انفجارات داخل السجن.

ونجحت مجموعة من السجناء في الصعود إلى سطح السجن ورمي مقذوفات على الفريق الأمني الذي كان يحاول احتواء الشغب.

واندلعت أعمال شغب عدة في سجون أخرى الأسبوع الماضي، بما في ذلك في "فلورنسيو فاريلا" في منطقة بوينس آيرس حيث توفي سجين وأصيب 20.

وفرضت الأرجنتين إجراءات الحجر منذ 20 مارس، وسجلت أكثر من 3400 إصابة بفيروس كورونا و167 وفاة.

وأصدرت محكمة النقض الفدرالية مؤخرا حكما يؤكد ضرورة "إخلاء السجون، وإطلاق أكبر عدد ممكن من السجناء قبل تفشي وباء كورونا في السجون".

المصدر: أ ف ب

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