تمرد في سجن أرجنتيني بعد اكتشاف إصابة بكورونا

تمرد عشرات السجناء في سجن بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أمس الجمعة، مطالبين بإجراءات صحية عاجلة، بعد التأكد من إصابة أحد المشرفين على السجن بفيروس كورونا.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن الشرطة اقتحمت سجن "فيلا ديفوتو" الذي يضم نحو 2200 نزيل، فيما سمع دوي انفجارات داخله.

وتمكنت مجموعة سجناء من الصعود إلى سطح المبنى وحرق عدد من الفرشات ورمي أغراض على حراس الأمن الذين حاولوا صدهم.

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ويطالب السجناء بحضور قاض للاستماع إلى قضيتهم وبإجراءات صحية عاجلة بعدما تأكدت إصابة أحد المشرفين على السجن بكوفيد-19.

واندلعت أعمال شغب عدة في سجون أخرى الأسبوع الماضي، بما في ذلك في "فلورنسيو فاريلا" في منطقة بوينس آيرس حيث توفي سجين وأصيب 20.

وفرضت الأرجنتين إجراءات الحجر منذ 20 مارس، وسجلت أكثر من 3400 إصابة بفيروس كورونا و167 وفاة.

وأصدرت محكمة النقض الفدرالية مؤخرا حكما يؤكد ضرورة "إخلاء السجون، وإطلاق أكبر عدد ممكن من السجناء قبل أن يتسبب وباء كورونا بمجزرة".

المصدر: أ ف ب