بروجردي: بحال ارتكب ترامب أي حماقة ضد إيران سيتلقى ردا أقسى مما تلقاه في "عين الأسد"

قال علاء الدين بروجردي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إنه بحال ارتكب الرئيس الأمريكي أي حماقة ضد إيران، سيتلقى ردا أقسى مما تلقاه في قاعدة "عين الأسد".

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وأضاف بروجردي أن "زمن اضرب واهرب قد ولى"، مشيرا إلى أنه "في حال ارتكبت الولايات المتحدة أي خطأ، هناك العديد من الأهداف داخل وخارج المنطقة في مرمى الصواريخ الإيرانية".

وقال بروجردي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعي أنه يمتلك أكبر قوة في العالم، لكنه أثبت أنه يمتلك أضعف إدارة في العالم لمكافحة فيروس كورونا ويسعى اليوم إلى صرف أنظار الرأي العام العالمي، لافتا إلى أن ترامب قلق بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة وأخفق في تحقيق شعاراته الاقتصادية والنفطية أمام الشعب الأمريكي.

ولم يستبعد بروجردي أن "يرتكب ترامب أي حماقة لصرف الأنظار عن الأزمة التي يعيشها بسبب فيروس كورونا".

وكان الحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" الأمريكيتين في العراق بعشرات الصواريخ، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر الثالث من يناير الماضي.



المصدر: RT