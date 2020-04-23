شمخاني بعد إطلاق القمر الاصطناعي الإيراني: "هناك مفاجآت جديدة بالطريق"!

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، تعليقا على نجاح بلاده بإطلاق قمر اصطناعي عسكري، أن الحظر لن يتمكن من إبطاء حركة إيران، واعدا بالمزيد من المفاجآت.

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وكتب في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "هناك مفاجآت جديدة في الطريق.. لا الحظر أو التهديد أو الترغيب السياسي يمكن أن يبطئوا حركة إيران في مسار تكريس مصالحها الوطنية. إنتاج القوة مستمر والاستفادة من المعارف الحديثة ستتواصل".

تحریم، تهدید و تطمیع سیاسی نمی‌تواند حرکت جمهوری اسلامی در مسیر تامین منافع ملی و حقوق قانونی‌اش را کُند نماید. تولید مستمر قدرت و بهره‌گیری از دانش روز برای امنیت و رفاه مردم #ایران از بیمارستان تا #فضا ادامه خواهد داشت.

غافلگیری‌های جدید در راه است.#قاصد_نور — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) April 23, 2020

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن أمس الأربعاء، عن إطلاق أول قمر اصطناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح.

وقال الحرس الثوري، إنه تم إطلاق القمر "نور 1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار القمر في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.

المصدر: RT