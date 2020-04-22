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واشنطن تقر بنجاح إيران في وضع قمر صناعي في مدار الأرض

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واشنطن تقر بنجاح إيران في وضع قمر صناعي في مدار الأرض
Reuters WANA/Sepah News via REUTERS
إطلاق قمر "نور" الصناعي الإيراني
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أكدت قوة أمريكية خاصة بمراقبة المجال الفضائي، أنها رصدت القمر الصناعي الذي أطلقته إيران في وقت سابق من يوم الأربعاء، في مدار حول الأرض.

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وأفاد السرب الـ 18 الخاص بمراقبة المجال الفضائي، عبر صفحته في "تويتر" أنه يتابع جسمين محلقين في الفضاء، الأول قمر "نور" الصناعي ورقمه 45529 في سجل الأجسام الفضائية، والثاني عبارة عن أحد مرحلتي صاروخ (قاصد) ورقمه في السجل 45530، ناجمان عن الإطلاق الفضائي من الأراضي الإيرانية.

وقد نشر موقع space-track.org، في وقت سابق، بيانات حول العثور على جسم فضائي جديد بعد ورود تقارير عن عملية الإطلاق الإيرانية، لكن الموقع لم يشر إلى أن الجسم الذي تم العثور عليه هو القمر الصناعي الإيراني بالذات، مع العلم أن الجسم رقم 45529 كان يدور حول الأرض على ارتفاع يتراوح بين 426 و444 كلم ويميل مداره بمقدار 59.8 درجة عن خط الاستواء.

وكان العسكريون الإيرانيون أعلنوا سابقا عن نجاح إيران في نقل قمر "نور"، وهو أول قمر صناعي عسكري، إلى المدار حول الأرض على ارتفاع 425 كلم.

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وفي وقت لاحق، أكد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال جون هايتن، أن الولايات المتحدة راقبت عملية الإطلاق الإيرانية، لكنه أشار عدم امتلاكه معلومات عما إذا كانت العملية ناجحة أم لا.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى محاسبة طهران على عملية إطلاق القمر الصناعي، في إشارة إلى أن الجهة التي أطلقته هي الحرس الثوري الإيراني

المصدر: نوفوستي

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