إيران تعلن عن إطلاقها أول قمر صناعي عسكري بنجاح (صور)

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء عن إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح.

وقال الحرس الثوري إنه تم إطلاق أول قمر صناعي عسكري إيراني "نور 1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين، مشيرا إلى استقراره في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.

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وأضاف الحرس الثوري أن إطلاق الصاروخ الحامل تم بنجاح من الصحراء وسط إيران، معتبرا ذلك "إنجازا كبيرا وتطورا حديثا في المجال الصاروخي الإيراني".

وكانت الدفاع الإيرانية قد أعلنت في فبراير الماضي عن فشل عملية إطلاق قمر "ظفر" الصناعي محلي الصنع وإيصاله إلى المدار المطلوب حول الأرض.

المصدر: RT