إيران تفشل في عملية إطلاق قمر "ظفر" الصناعي محلي الصنع

أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن فشل عملية إطلاق قمر "ظفر" الصناعي محلي الصنع، وإيصاله إلى المدار المطلوب حول الأرض.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية للشؤون الفضائية، أحمد حسيني: "تمكن الصاروخ سيمورغ من حمل القمر الصناعي ظفر إلى الفضاء، لكنه لم يستطع بلوغ السرعة المطلوبة التي تمكنه من استقرار القمر الصناعي على المدار المحدد حول الأرض".

وأوضح المسؤول الإيراني: "سنعمل على تطوير القمر الصناعي من أجل عمليات الإطلاق المقبلة".

وأوضح حسيني أن الصاروخ الناقل للقمر الصناعي قطع بنجاح المرحلتين الأولى والثانية لكنه لم يتمكن من الوصول للمرحلة الثالثة، وبالتالي لم يستقر "ظفر" في المدار.

وخططت السلطات الإيرانية لإيصال القمر الصناعي إلى مدار حول الأرض على علو يبلغ 530 كيلومترا.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار برنامج تقول الولايات المتحدة، إنه يهدف إلى تطوير التكنولوجيا الصاروخية الإيرانية، بينما تنفي طهران أن تكون خطتها الخاصة بالفضاء تمثل تغطية تتستر على تصميم الصواريخ.

المصدر: RT