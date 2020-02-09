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وزير الاتصالات الإيراني: سيتم اليوم إطلاق القمر الصناعي "ظفر" إلى الفضاء

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وزير الاتصالات الإيراني: سيتم اليوم إطلاق القمر الصناعي
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إيران ترجئ للمرة الثانية إطلاق قمرها الصناعي
إيران ترجئ للمرة الثانية إطلاق قمرها الصناعي "ظفر" إلى الفضاء

- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي خلال مؤتمر صحفي: عملية الإطلاق ستكون ناجحة ولدينا أمل كبير بذلك

- وزير الاتصالات الإيراني: أول صورة سيرسلها القمر الصناعي ظفر ستكون لقاسم سليماني كما سيرسل 400 تسجيل صوتي تم استلامها من الشعب الإيراني

- وزير الاتصالات الإيراني: سرعة استقرار القمر الصناعي على المدار ستبلغ 7400 كم وستطول 8 دقائق وعملية الإطلاق ستتم من القاعدة الفضائية في مدينة سمنان

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- وزير الاتصالات الإيراني: لقد واجهنا الهجوم الإلكتروني الذي استهدف الإنترنت ونحن نعمل على التعرف على مسببيه

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