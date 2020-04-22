بومبيو: يجب محاسبة إيران على إطلاقها قمرا صناعيا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه يجب محاسبة إيران على عملية إطلاق القمر الصناعي التي نفذها اليوم الأربعاء الحرس الثوري الإيراني.

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وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مقر الخارجية الأمريكية، إنه "يجب محاسبة إيران على امتلاكها جهازا عسكريا يسعى إلى إطلاق قمر صناعي"، مبينا أن الحديث يدور عن الحرس الثوري الإيراني.

ودعا بومبيو في هذا السياق مجلس الأمن الدولي إلى النظر في عملية إطلاق القمر الصناعي الإيراني، ومدى توافقه مع القرار 2231 الصادر عن المنظمة الأممية عام 2015 دعما للاتفاق النووي مع إيران.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن تقدير تطابق هذه العملية مع قرار مجلس الأمن "واجب لكل دولة"، مضيفا: "أعتقد أن الوضع بعيد عن ذلك، وعلى إيران تحمل المسؤولية عن إجرائها".

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من الأربعاء، عن إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح.

وقال الحرس الثوري إنه تم إطلاق القمر، الذي أطلق عليه اسم "نور 1"، باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار الجهاز في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.

وذكر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن إطلاق القمر الصناعي العسكري إلى الفضاء سيطور قدرات إيران الدفاعية، وسيمكنها من توسيع نطاق معلوماتها الاستخباراتية الاستراتيجية.

المصدر: وكالات