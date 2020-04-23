بكين: دعوة أستراليا للتحقيق بشأن كورونا مناورة سياسية

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن دعوة أستراليا لإجراء تحقيق مستقل بشأن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "مناورة سياسية"، وإن عليها وقف انحيازها الفكري.

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وجاء بيان الخارجية الصينية ردا على دعوة رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الخميس، أعضاء منظمة الصحة العالمية للمشاركة في إجراء تحقيق مستقل حول أصل نشأة وانتشار فيروس كورونا.

وكان موريسون قد تحدث أمس مع عدد من زعماء العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف حشد التأييد لإجراء تحقيق في أصل نشأة فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته، مايك بومبيو، هجوما حادا على الصين، متهمين إياها بإخفاء المعلومات حول تفشي فيروس كورونا والاستفادة من الجائحة.

وفي نفس السياق، قال قنغ شوانغ، المتحدث باسم الخارجية الصينية للصحفيين، إن الصين ليس لديها أسواق للحوم الطازجة للحيوانات البرية ردا على سؤال عن تعليق لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا فيه الصين لإغلاق مثل هذه الأسواق.

المصدر: وكالات