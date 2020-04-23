أستراليا تدعو للتحقيق في أصل نشأة فيروس كورونا

دعا رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الخميس، أعضاء منظمة الصحة العالمية للمشاركة في إجراء تحقيق مستقل حول أصل نشأة وانتشار فيروس كورونا.

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وكان موريسون قد تحدث أمس مع عدد من زعماء العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف حشد التأييد لإجراء تحقيق في أصل نشأة فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

وقال في لقاء مع صحفيين في كانبيرا "حين تتوجه إلى عضو في منتدى مثل منظمة الصحة العالمية، فمن المفترض أن تجد مسؤوليات والتزامات مرتبطة بذلك".



وتابع "نود أن يكون العالم أكثر أمانا فيما يتعلق بالفيروسات... وأرجو أن تشاركنا أي دولة أخرى، سواء كانت الصين أو غيرها، ذلك الهدف".

وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية، مايك بومبيو، هجمات حادة على الصين، متهمين إياها بإخفاء المعلومات حول تفشي فيروس كورونا والاستفادة من الجائحة.

وقالا إن "الولايات المتحدة على قناعة تامة بأن الحكومة والحزب الشيوعي الصيني الحاكم في البلاد فشلا في إبلاغ منظمة الصحة العالمية بتفشي نوع جديد من فيروس كورونا في الوقت المناسب".

كما اتهم بومبيو السلطات الصينية بعدم إخبار العالم بأن الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر "على مدار شهر كامل قبل وصوله إلى كل مقاطعة داخل الصين".

وردت الصين على ذلك بالتأكيد على أنها تعاطت بكل شفافية مع المعلومات المتعلقة بوباء كورونا ولم تتستر على أي معلومات بشأنه.

وانتقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، المحاولات الأمريكية لاتهام الصين بالتضليل حول وباء فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"+RT