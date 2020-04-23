 
مباشر

بومبيو يلوح بإجراءات جديدة لـ"إصلاح" منظمة الصحة العالمية

أخبار العالم

بومبيو يلوح بإجراءات جديدة لـ
Reuters LEAH MILLIS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nq2y

واصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هجومه على منظمة الصحة العالمية على خلفية تعاملها مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن واشنطن قد تواصل تعليق تمويلها للمنظمة في مسعى "لإصلاحها".

إقرأ المزيد
ترامب يعطي أوامره بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية
ترامب يعطي أوامره بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بومبيو لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية مساء الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كان يعتبر أن مسؤولي منظمة الصحة العالمية عاجزون عن الاستجابة للهموم الأمريكية.

وقال بومبيو: "نعم، هذا صحيح بل وأكثر من ذلك.. ربما لن تعود الولايات المتحدة لتقديم أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لمنظمة الصحة العالمية"، مضيفا: "قد نحتاح إلى إصلاح أكثر جذرية"، في إشارة ضمنية إلى تغيير قيادة المنظمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 14 أبريل، أنه أصدر تعليمات لحكومته بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، مؤقتا على الأقل، بسبب طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، معتبرا أنها "فشلت في القيام بواجبها الأساسي ويجب أن تخضع للمساءلة".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا