بومبيو يلوح بإجراءات جديدة لـ"إصلاح" منظمة الصحة العالمية

واصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هجومه على منظمة الصحة العالمية على خلفية تعاملها مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن واشنطن قد تواصل تعليق تمويلها للمنظمة في مسعى "لإصلاحها".

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بومبيو لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية مساء الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كان يعتبر أن مسؤولي منظمة الصحة العالمية عاجزون عن الاستجابة للهموم الأمريكية.

وقال بومبيو: "نعم، هذا صحيح بل وأكثر من ذلك.. ربما لن تعود الولايات المتحدة لتقديم أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لمنظمة الصحة العالمية"، مضيفا: "قد نحتاح إلى إصلاح أكثر جذرية"، في إشارة ضمنية إلى تغيير قيادة المنظمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 14 أبريل، أنه أصدر تعليمات لحكومته بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، مؤقتا على الأقل، بسبب طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، معتبرا أنها "فشلت في القيام بواجبها الأساسي ويجب أن تخضع للمساءلة".

المصدر: وكالات