ترامب يعطي أوامره بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره للمعنيين في بلاده، بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، مؤقتا على الأقل، بسبب طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن "منظمة الصحة العالمية فشلت في القيام بواجبها الأساسي ويجب أن تخضع للمساءلة".

وأضاف: "المنظمة عززت التضليل الصيني بشأن الفيروس، مما أدى على الأرجح إلى تفشي الوباء على نطاق أوسع".

وتابع: "أحد أخطر القرارات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية وأكثرها تكلفة كان قرارها الكارثي بمعارضة قيود السفر من الصين والدول الأخرى".

وقال ترامب إن الصحة العالمية أخذت على محمل الجد ما قالته الصين بشأن تفشي الفيروس، وتبنت أقوالهم، ودافعت عن إجراءات الحكومة الصينية مشيدة بشفافية بكين، "وأنا لا أعتقد بذلك".

يذكر أن ترامب الأسبوع الماضي الصحة العالمية، ورد عليه مدير المنظمة، دون أن يسميه، داعيا قادة العالم لعدم تسييس تفشي المرض "إذا كانوا لا يريدون المزيد من حقائب الجثث".

وقال المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في خطاب ناري "في نهاية المطاف، ينتمي الناس إلى جميع الأحزاب السياسية. يجب أن ينصب تركيز جميع الأحزاب السياسية على إنقاذ شعبها، من فضلكم لا تسيسوا هذا الفيروس".

وأعلنت وكالة "رويترز" عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 25700 حالة، مشيرة إلى أن الارتفاع الأخير، جاء خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2082.

وذكرت، أن العدد القياسي السابق لعدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة سجل 2069 في الـ10 من أبريل.

من جهتها، أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية البحثية بأن إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة بلغ 25239 حالة حتى الثلاثاء، بتسجيل 1611 حالة وفاة جديدة.

المصدر: "رويترز"