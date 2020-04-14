"رويترز": ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 25700 شخص

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 25700 حالة، حسب إحصائيات أعدتها وكالة "رويترز" الثلاثاء.

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وأشارت الوكالة إلى أن الارتفاع الأخير، جاء خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2082.

وذكرت بهذا الصدد أن العدد القياسي السابق لعدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة سجل 2069 في الـ10 من أبريل.

من جهتها، أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية البحثية بأن إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة بلغ 25239 حالة حتى الثلاثاء، بتسجيل 1611 حالة وفاة جديدة.

المصدر: رويترز + RT