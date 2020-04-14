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"رويترز": حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ24 ألفا

أخبار العالم

Reuters Andrew Kelly
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أظهرت إحصاءات أعدتها وكالة "رويترز"، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة، تجاوز الـ24 ألف حالة.

وأشارت "رويترز" إلى أن إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة بلغ قرابة 583 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 24400 حالة، حتى اليوم الثلاثاء.

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وتم تسجيل نحو 1500 وفاة جديدة أمس الاثنين، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط الحصيلة اليومية للأسبوع الماضي والتي بلغت زهاء 2000 حالة وفاة كل 24 ساعة.

يذكر أن الولايات المتحدة، سجلت أكبر عدد من الوفيات بكورونا في العالم، كما صارت الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات.

المصدر: رويترز

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