1509 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا بتراجع 5 وفيات عن اليوم السابق

سجلت الولايات المتحدة حتى مساء الاثنين وفاة 1509 أشخاص بفيروس كورونا، في حصيلة يومية تناهز تقريبا تلك المسجلة في اليوم السابق 1514 وفاة، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز".

وأظهرت بيانات الجامعة، أن وباء كوفيد-19 حصد حتى اليوم أرواح 23.529 شخصا في الولايات المتحدة، البلد الأول عالميا من حيث عدد المصابين والوفيات بالفيروس.

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وكشفت البيانات عن وفاة 42 نزيلا بدار لرعاية المسنين في ولاية فرجينيا قرب مدينة ريتشموند بسبب مرض كوفيد-19 .

وحتى يوم الاثنين تأكدت إصابة أكثر من 577 ألف أمريكي بالفيروس

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، أن إدارته اقتربت بشدة من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، مشيرا إلى أنه يأمل أن يتم ذلك قريبا.

المصدر:وكالات